Бланк (Бунина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бунин Пётр
Мать: Бунина Анна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Бланк Петр Карлович
Отец ребёнка: Бланк Карл
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Замятина Софья Карловна
Отец ребёнка: Бланк Карл
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Басаргина Екатерина Карловна
Отец ребёнка: Бланк Карл
Рождение ребёнка
1769
Сын: Бланк Борис
Отец ребёнка: Бланк Карл
Рождение ребёнка
1772
Сын: Бланк Павел Карлович
Отец ребёнка: Бланк Карл
Смерть
Неизвестно