Бланк (Бунина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бланк (Бунина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бунин Пётр

Мать: Бунина Анна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Бланк Петр Карлович

Отец ребёнка: Бланк Карл

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Замятина Софья Карловна

Отец ребёнка: Бланк Карл

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Басаргина Екатерина Карловна

Отец ребёнка: Бланк Карл

Рождение ребёнка
1769

Сын: Бланк Борис

Отец ребёнка: Бланк Карл

Рождение ребёнка
1772

Сын: Бланк Павел Карлович

Отец ребёнка: Бланк Карл

Смерть
Неизвестно