Лоскутов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Лоскутов Иван

Мать: Лоскутова (Кужлева) Епистимья (Лепистиния)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лоскутов) Екатерина?

Мать ребёнка: Лоскутова (Малкова) Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова (Малкова) Федосья

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Лоскутова (Лоскутова) Елизавета

Мать ребёнка: Лоскутова (Малкова) Федосья

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Лоскутова) Маремьяна

Мать ребёнка: Лоскутова (Малкова) Федосья

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Лоскутов) Евдокия

Мать ребёнка: Лоскутова (Малкова) Федосья

Рождение ребёнка
1781

Сын: Лоскутов Иван

Мать ребёнка: Лоскутова (Малкова) Федосья

Рождение ребёнка
1796

Сын: Лоскутов Иван

Мать ребёнка: Лоскутова (Малкова) Федосья

Смерть
Неизвестно

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