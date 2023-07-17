Лоскутов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лоскутов) Екатерина?
Мать ребёнка: Лоскутова (Малкова) Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Лоскутова (Лоскутова) Елизавета
Мать ребёнка: Лоскутова (Малкова) Федосья
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Лоскутова) Маремьяна
Мать ребёнка: Лоскутова (Малкова) Федосья
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Лоскутов) Евдокия
Мать ребёнка: Лоскутова (Малкова) Федосья
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лоскутов Иван
Мать ребёнка: Лоскутова (Малкова) Федосья
Рождение ребёнка
1796
Сын: Лоскутов Иван
Мать ребёнка: Лоскутова (Малкова) Федосья
Смерть
Неизвестно