Лоскутова (Малкова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова (Малкова) Федосья

Лоскутова (Малкова) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Малков Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лоскутов) Екатерина?

Отец ребёнка: Лоскутов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Павел

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Лоскутова (Лоскутова) Елизавета

Отец ребёнка: Лоскутов Павел

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Лоскутова) Маремьяна

Отец ребёнка: Лоскутов Павел

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Лоскутов) Евдокия

Отец ребёнка: Лоскутов Павел

Рождение ребёнка
1781

Сын: Лоскутов Иван

Отец ребёнка: Лоскутов Павел

Рождение ребёнка
1796

Сын: Лоскутов Иван

Отец ребёнка: Лоскутов Павел

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.