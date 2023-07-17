Лоскутова (Малкова) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Малков Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лоскутов) Екатерина?
Отец ребёнка: Лоскутов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лоскутов Павел
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Лоскутова (Лоскутова) Елизавета
Отец ребёнка: Лоскутов Павел
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Лоскутова) Маремьяна
Отец ребёнка: Лоскутов Павел
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Лоскутов) Евдокия
Отец ребёнка: Лоскутов Павел
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лоскутов Иван
Отец ребёнка: Лоскутов Павел
Рождение ребёнка
1796
Сын: Лоскутов Иван
Отец ребёнка: Лоскутов Павел
Смерть
Неизвестно