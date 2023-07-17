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Лоскутов Иван
Лоскутов Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лоскутов Павел
1750 г.р.
Мать
Лоскутова (Малкова) Федосья
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Лоскутов Павел
Мать:
Лоскутова Федосья
Смерть
Неизвестно
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