Лоскутова (Кужлева) Епистимья (Лепистиния)
Место рожденияд.Напарьина
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиОколо 1769
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Кужлев Василий
Мать: не указана
д.Напарьина
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Ширяева Наталья
Отец ребёнка: Лоскутов Иван
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Калашникова Агафья
Отец ребёнка: Лоскутов Иван
Рождение ребёнка
1750
Сын: Лоскутов Павел
Отец ребёнка: Лоскутов Иван
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Лоскутов Варлаам
Отец ребёнка: Лоскутов Иван
Смерть
Около 1769