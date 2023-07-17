Лоскутова (Кужлева) Епистимья (Лепистиния) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Кужлева) Епистимья (Лепистиния)

Место рождения

д.Напарьина

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Около 1769

Пол

Женский

Добавил:

ЭГ
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Место
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Рождение
Около 1722

Отец: Кужлев Василий

Мать: не указана

д.Напарьина
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Ширяева Наталья

Отец ребёнка: Лоскутов Иван

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Калашникова Агафья

Отец ребёнка: Лоскутов Иван

Рождение ребёнка
1750

Сын: Лоскутов Павел

Отец ребёнка: Лоскутов Иван

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Лоскутов Варлаам

Отец ребёнка: Лоскутов Иван

Смерть
Около 1769