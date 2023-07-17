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Лоскутов Иван

Место рождения

Ергач, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Лоскутов Захар

Мать: не указана

Ергач, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Ширяева (Лоскутова) Наталья

Мать ребёнка: Лоскутова (Кужлева) Епистимья (Лепистиния)

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Калашникова (Лоскутова) Агафья

Мать ребёнка: Лоскутова (Кужлева) Епистимья (Лепистиния)

Рождение ребёнка
1750

Сын: Лоскутов Павел

Мать ребёнка: Лоскутова (Кужлева) Епистимья (Лепистиния)

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Лоскутов Варлаам

Мать ребёнка: Лоскутова (Кужлева) Епистимья (Лепистиния)

Смерть
Неизвестно

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