Лоскутов Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Лоскутов Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Ширяева (Лоскутова) Наталья
Мать ребёнка: Лоскутова (Кужлева) Епистимья (Лепистиния)
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Калашникова (Лоскутова) Агафья
Мать ребёнка: Лоскутова (Кужлева) Епистимья (Лепистиния)
Рождение ребёнка
1750
Сын: Лоскутов Павел
Мать ребёнка: Лоскутова (Кужлева) Епистимья (Лепистиния)
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Лоскутов Варлаам
Мать ребёнка: Лоскутова (Кужлева) Епистимья (Лепистиния)
Смерть
Неизвестно