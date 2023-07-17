Лоскутова (Лоскутова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Лоскутова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1750 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭГ
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Место
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Рождение
1770

Отец: Лоскутов Павел

Мать: Лоскутова Федосья

Смерть
Неизвестно