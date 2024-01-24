Трантин Василий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Трантин Митрофан
Рождение ребёнка
18.10.1925
Дочь: Салёва Мария Васильевна
Мать ребёнка: Трантина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Обухова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Трантина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Трантина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трантина Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Трантина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Трантина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Трантина Евдокия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно