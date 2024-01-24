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Трантин Василий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Трантин Митрофан

Мать: Трантина Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
18.10.1925

Дочь: Салёва Мария Васильевна

Мать ребёнка: Трантина Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Обухова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Трантина Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Трантина Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трантина Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Трантина Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Трантина Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Трантина Евдокия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трантина Евдокия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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