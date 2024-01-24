Трантина (Киреева) Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киреев Максим
Мать: Киреева ?
Рождение ребёнка
1896
Сын: Трантин Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Трантин Митрофан
Рождение ребёнка
15.08.1898
Сын: Трантин Александр Митрофанович
Отец ребёнка: Трантин Митрофан
Рождение ребёнка
1917
Сын: Трантин Сергей Митрофанович
Отец ребёнка: Трантин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Митрофановна
Отец ребёнка: Трантин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Сергей Митрофанович
Отец ребёнка: Трантин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Семён Митрофанович
Отец ребёнка: Трантин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Трантин Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трантин Митрофан
Место жительства
Неизвестно
Сельцо Ершово Владимирской губернии Судогодского уезда
Смерть
Неизвестно