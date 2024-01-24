Трантина (Киреева) Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантина (Киреева) Дарья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреев Максим

Мать: Киреева ?

Рождение ребёнка
1896

Сын: Трантин Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Трантин Митрофан

Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Трантин Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Трантин Митрофан

Рождение ребёнка
1917

Сын: Трантин Сергей Митрофанович

Отец ребёнка: Трантин Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Митрофановна

Отец ребёнка: Трантин Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Сергей Митрофанович

Отец ребёнка: Трантин Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Семён Митрофанович

Отец ребёнка: Трантин Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Трантин Митрофан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трантин Митрофан

Место жительства
Неизвестно
Сельцо Ершово Владимирской губернии Судогодского уезда
Смерть
Неизвестно
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