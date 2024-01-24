Трантин Александр Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантин Александр Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1898

Дата смерти

04.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1898

Отец: Трантин Митрофан

Мать: Трантина Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
29.12.1925

Сын: Трантин Василий Александрович

Мать ребёнка: Трантина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трантина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трантина ?

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
04.06.1969
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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