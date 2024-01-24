Трантин Александр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1898
Дата смерти04.06.1969
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1898
Отец: Трантин Митрофан
Рождение ребёнка
29.12.1925
Сын: Трантин Василий Александрович
Мать ребёнка: Трантина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трантина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трантина ?
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
04.06.1969
п. Красная Горбатка Владимирской обл.