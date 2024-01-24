Трантин Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Трантин Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Трантина Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
15.08.1898
Сын: Трантин Александр Митрофанович
Мать ребёнка: Трантина Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Трантин Сергей Митрофанович
Мать ребёнка: Трантина Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Митрофановна
Мать ребёнка: Трантина Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Сергей Митрофанович
Мать ребёнка: Трантина Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Семён Митрофанович
Мать ребёнка: Трантина Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Трантина Дарья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно