Трантин Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантин Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Трантин Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Трантина Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Трантин Александр Митрофанович

Мать ребёнка: Трантина Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Трантин Сергей Митрофанович

Мать ребёнка: Трантина Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Митрофановна

Мать ребёнка: Трантина Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Сергей Митрофанович

Мать ребёнка: Трантина Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Семён Митрофанович

Мать ребёнка: Трантина Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Трантина Дарья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трантина Дарья Максимовна

Смерть
Неизвестно
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