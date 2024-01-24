Киреев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Александр Максимович

Мать ребёнка: Киреева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Максимович

Мать ребёнка: Киреева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Фёдор Максимович

Мать ребёнка: Киреева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Петр Максимович

Мать ребёнка: Киреева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Иван Максимович

Мать ребёнка: Киреева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трантина Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Киреева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева ?

Смерть
Неизвестно
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