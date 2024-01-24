Киреев Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Александр Максимович
Мать ребёнка: Киреева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Максимович
Мать ребёнка: Киреева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киреева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киреева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киреева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трантина Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Киреева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреева ?
Смерть
Неизвестно