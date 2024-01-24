Трантина (Ануфриева) Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантина (Ануфриева) Евдокия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

03.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.10.1925

Дочь: Салёва Мария Васильевна

Отец ребёнка: Трантин Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Обухова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Трантин Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Трантин Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трантина Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Трантин Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Трантин Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трантин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Трантин Василий Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трантин Василий Митрофанович

Смерть
03.05.1985
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