Трантина (Ануфриева) Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти03.05.1985
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Ануфриев Кузьма Алексеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
18.10.1925
Дочь: Салёва Мария Васильевна
Отец ребёнка: Трантин Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Обухова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Трантин Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Трантин Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трантина Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Трантин Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Трантин Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трантин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Трантин Василий Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1985