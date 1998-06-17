Салёва (Трантина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салёва (Трантина) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1925

Дата смерти

17.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1925

Отец: Трантин Василий Митрофанович

Мать: Трантина Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салёв Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салёв Василий Павлович

Отец ребёнка: Салёв Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салёв Николай Павлович

Отец ребёнка: Салёв Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салёв Павел

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
17.06.1998
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
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