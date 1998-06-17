Салёва (Трантина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1925
Дата смерти17.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салёв Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Салёв Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Салёв Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салёв Павел
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
17.06.1998
п. Красная Горбатка Владимирской обл.