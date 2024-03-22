Смирнитский Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнитский Евгений Иванович

Смирнитский Евгений Иванович

Место рождения

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Смирнитский Иван Матвеевич

Мать: не указана

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Место жительства
1851
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Между 1858 и 1860
Ковернино, Сокольский, Нижегородская область
псаломщик
Бракосочетание
Около 1859

Жена: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна

Работа или профессия
Между 1860 и 1868
Воронцово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
дьякон
Рождение ребёнка
18.12.1861

Дочь: Постникова Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна

Воронцово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.10.1863

Сын: Смирнитский Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна

Воронцово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.01.1865

Дочь: Сахарова Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна

Воронцово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Смирнитский Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна

Воронцово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Между 1868 и 1872
Чуркино, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
дьякон
Рождение ребёнка
24.02.1869

Сын: Смирнитский Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна

Чуркино, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Смирнитский Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна

Чуркино, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
Работа или профессия
Между 1872 и 1891
Коргачево, Георгиевская волость, Кинешемский уезд
священник
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Шелутинская Лидия Евгеньевна

Мать ребёнка: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна

Коргачево, Георгиевская волость, Кинешемский уезд
Работа или профессия
Между 1891 и 25.01.1900
Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
священник
Работа или профессия
Между 25.01.1900 и 1904 ст.
Новогеоргий, Нольско-Березовская волость, Солигаличский уезд
священник
Смерть
После 1904
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close