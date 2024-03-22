Смирнитский Евгений Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1839
Отец: Смирнитский Иван Матвеевич
Место жительства
1851
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Между 1858 и 1860
Ковернино, Сокольский, Нижегородская область
псаломщик
Бракосочетание
Около 1859
Работа или профессия
Между 1860 и 1868
дьякон
Рождение ребёнка
18.12.1861
Дочь: Постникова Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
18.10.1863
Сын: Смирнитский Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
25.01.1865
Дочь: Сахарова Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Смирнитский Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна
Работа или профессия
Между 1868 и 1872
дьякон
Рождение ребёнка
24.02.1869
Сын: Смирнитский Иван Евгеньевич
Мать ребёнка: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Смирнитский Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна
Работа или профессия
Между 1872 и 1891
священник
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шелутинская Лидия Евгеньевна
Мать ребёнка: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна
Работа или профессия
Между 1891 и 25.01.1900
Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
священник
Работа или профессия
Между 25.01.1900 и 1904 ст.
Новогеоргий, Нольско-Березовская волость, Солигаличский уезд
священник
Смерть
После 1904