Смирнитский Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Матвей Федорович
Мать: не указана
Работа или профессия
1827
дьячок
Бракосочетание
Около 1828
Жена: Евфросинья Семеновна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Скворцова (Смирнитская) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Евфросинья Семеновна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Смирнитский Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Смирнитский Евгений Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Смирнитский Степан Иванович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1851
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
дьячок
Смерть
После 1843