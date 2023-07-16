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Смирнитский Иван Матвеевич

Место рождения

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Матвей Федорович

Мать: не указана

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
1827
Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
дьячок
Бракосочетание
Около 1828

Жена: Евфросинья Семеновна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Скворцова (Смирнитская) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Евфросинья Семеновна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Смирнитский Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Смирнитский Евгений Иванович

Мать ребёнка: не указана

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Смирнитский Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
Работа или профессия
1851
Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
дьячок
Смерть
После 1843

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