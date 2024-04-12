Сахарова (Смирнитская) Мария Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1865
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1865
Место жительства
Между 1872 и 1885
Коргачево, Георгиевская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сахаров Вениамин Владимирович
Отец ребёнка: Сахаров Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Сахаров Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Сахаров Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Аристова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Сахаров Владимир Иванович
ф.56 о.1 д.45 МК с.Качалово 1890 год 27.12.1890 ст Нина Восприемники: - ( страница оборвана)
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Громова Капитолина Владимировна
Отец ребёнка: Сахаров Владимир Иванович
Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1936
Кострома, город Кострома, Костромская область