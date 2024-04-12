Сахарова (Смирнитская) Мария Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Смирнитская) Мария Евгеньевна

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Место рождения

Воронцово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

25.01.1865

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1865

Отец: Смирнитский Евгений Иванович

Мать: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна

Воронцово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Между 1872 и 1885
Коргачево, Георгиевская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Около 1885

Муж: Сахаров Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Сахаров Вениамин Владимирович

Отец ребёнка: Сахаров Владимир Иванович

Качалово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Сахаров Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Сахаров Владимир Иванович

Качалово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Аристова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Сахаров Владимир Иванович

Качалово, Костромской муниципальный район, Костромская область
ф.56 о.1 д.45 МК с.Качалово 1890 год 27.12.1890 ст Нина Восприемники: - ( страница оборвана)
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Громова Капитолина Владимировна

Отец ребёнка: Сахаров Владимир Иванович

Качалово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1936
Кострома, город Кострома, Костромская область
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