Смирнитская (Малиновская) Фелицата Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнитская (Малиновская) Фелицата Ксенофонтовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Малиновский Ксенофонт Петрович

Мать: Малиновская Анна Михайловна

Бракосочетание
Около 1859

Муж: Смирнитский Евгений Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1865

Дочь: Сахарова Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Смирнитский Евгений Иванович

Воронцово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
священническая жена
Смерть
После 1900
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