Смирнитская (Малиновская) Фелицата Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
Около 1859
Рождение ребёнка
25.01.1865
Дочь: Сахарова Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Смирнитский Евгений Иванович
Воронцово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
священническая жена
Смерть
После 1900