Малиновская Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Малиновский Ксенофонт Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священническая жена
Место жительства
Неизвестно
Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно