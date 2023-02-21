Малиновская Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновская Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Малиновский Ксенофонт Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновский Ксенофонт Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
священническая жена
Место жительства
Неизвестно
Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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