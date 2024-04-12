Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
Около 1899
Рождение ребёнка
1900
Дочь: София Павловна
Отец ребёнка: Шелутинский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Шелутинский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шелутинский Николай Павлович
Отец ребёнка: Шелутинский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Шелутинский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Варвара Павловна
Отец ребёнка: Шелутинский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шелутинский Леонид Павлович
Отец ребёнка: Шелутинский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шелутинский Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Шелутинский Павел Иванович
Смерть
Неизвестно