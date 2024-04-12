Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна

Место рождения

Коргачево, Георгиевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Смирнитский Евгений Иванович

Мать: Смирнитская Фелицата Ксенофонтовна

Коргачево, Георгиевская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Около 1899

Муж: Шелутинский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: София Павловна

Отец ребёнка: Шелутинский Павел Иванович

Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Шелутинский Павел Иванович

Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шелутинский Николай Павлович

Отец ребёнка: Шелутинский Павел Иванович

Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Шелутинский Павел Иванович

Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Шелутинский Павел Иванович

Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шелутинский Леонид Павлович

Отец ребёнка: Шелутинский Павел Иванович

Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шелутинский Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Шелутинский Павел Иванович

Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
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