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Шелутинский Павел Иванович

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Место рождения

Добрица, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шелутинский Иван Григорьевич

Мать: не указана

Добрица, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Около 1899

Жена: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Шелутинская) София Павловна

Мать ребёнка: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна

Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Работа или профессия
С 1900
Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Шелутинская) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна

Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шелутинский Николай Павлович

Мать ребёнка: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна

Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Шелутинская) Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна

Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Шелутинская) Варвара Павловна

Мать ребёнка: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна

Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шелутинский Леонид Павлович

Мать ребёнка: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна

Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шелутинский Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна

Межи, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно

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