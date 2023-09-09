Шелутинский Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Шелутинский Иван Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1899
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Шелутинская) София Павловна
Мать ребёнка: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна
Работа или профессия
С 1900
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Шелутинская) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шелутинский Николай Павлович
Мать ребёнка: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Шелутинская) Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Шелутинская) Варвара Павловна
Мать ребёнка: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шелутинский Леонид Павлович
Мать ребёнка: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шелутинский Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Шелутинская (Смирнитская) Лидия Евгеньевна
Смерть
Неизвестно