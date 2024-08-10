Аристова Нина Владимировна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
ф.56 о.1 д.45 МК с.Качалово 1890 год 27.12.1890 ст Нина Восприемники: - ( страница оборвана)
Бракосочетание
1910
1910 ф.56 о.24 д.12 л.363об-364 МК Ильинской ц. с. Ильинского, Кологривского у. О браке Жених: Учитель Семиловской школы Костромского уезда определен на вторую священническую вакансию сей церкви Васил... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1911
Дочь: Закамская (Аристова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Аристов Василий Николаевич
1911: ф.56 о.24 д.13 л.13об-14 Людмила Священник Ильинской церкви села Ильинского Василий Николаев Аристов и его законная жена Нина Владимирова Восприемники воспитанник 1-го класса КДС []тр Николаев... Показать все
Рождение ребёнка
После 1917
Дочь: Раскатова (Аристова) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Аристов Василий Николаевич
Смерть
1981
Кострома, город Кострома, Костромская область