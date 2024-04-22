Старкова (Соколова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Бракосочетание
06.11.1878 ст.
Ново-Платовского села крестьянин Василий Логгинов Старков, 27 лет, первым браком. Невесте 18 лет. Поручители - Карабольского села крестьяне: • по жениху: — Павел Филиппов Глазырин — Симеон и Федор Ила... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старков Евфимий Васильевич
Отец ребёнка: Старков Василий Логгинов
Смерть
Неизвестно