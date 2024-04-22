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Старкова (Соколова) Мария Ивановна

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)

Мать: Соколова Агриппина Васильевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
06.11.1878 ст.

Муж: Старков Василий Логгинов

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ново-Платовского села крестьянин Василий Логгинов Старков, 27 лет, первым браком. Невесте 18 лет. Поручители - Карабольского села крестьяне: • по жениху: — Павел Филиппов Глазырин — Симеон и Федор Ила... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старков Евфимий Васильевич

Отец ребёнка: Старков Василий Логгинов

Смерть
Неизвестно
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