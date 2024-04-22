Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1833 и 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1834 ст.
Бракосочетание
30.01.1857 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Оба первым браком. Жениху 19, невесте 23. Поручители: • по жениху - гос. крестьяне д. Караболки: - Стефан Стефанов Титов - Максим Васильев Соколов • по невесте - Булзинского села крестьяне: - Роман Фё... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Старкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
27.07.1861 ст.
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
22.06.1863 ст.
Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
08.07.1864 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
23.09.1867 ст.
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
02.10.1870 ст.
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
22.04.1874 ст.
Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
25.03.1878 ст.
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)
Смерть
Неизвестно