Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна

Место рождения

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Между 1833 и 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1834 ст.

Отец: Проскуряков Василий Федорович

Мать: Проскурякова Лукерья Ивановна

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
30.01.1857 ст.

Муж: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Оба первым браком. Жениху 19, невесте 23. Поручители: • по жениху - гос. крестьяне д. Караболки: - Стефан Стефанов Титов - Максим Васильев Соколов • по невесте - Булзинского села крестьяне: - Роман Фё... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Соколов Егор Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Старкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1861 ст.

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1863 ст.

Сын: Соколов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1864 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1867 ст.

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1870 ст.

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1874 ст.

Сын: Соколов Степан Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1878 ст.

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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