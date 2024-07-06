Соколов Иван Георгиевич (Егорович)
Место рождения
Дата рождения15.03.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Соколов Егор (Георгий) Иванович
Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна
Дочь: Старкова (Соколова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна
Дочь: (Соколова) Софья Ивановна
Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна
Дочь: (Соколова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна
Дочь: (Соколова) Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна
Дочь: (Соколова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна
Дочь: (Соколова) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна