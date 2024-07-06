Соколов Иван Георгиевич (Егорович) 15.03.1837 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколов Иван Георгиевич (Егорович)

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

15.03.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1837 ст.

Отец: Соколов Георгий Иванович

Мать: Соколова Анна Феоктистовна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.80 л.147 запись № 17
Упоминание
?.04.1838 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 1 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 (ч.2) л.2092 двор № 117.
Бракосочетание
30.01.1857 ст.

Жена: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Оба первым браком. Жениху 19, невесте 23. Поручители: • по жениху - гос. крестьяне д. Караболки: - Стефан Стефанов Титов - Максим Васильев Соколов • по невесте - Булзинского села крестьяне: - Роман Фё... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Соколов Егор (Георгий) Иванович

Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Старкова (Соколова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1861 ст.

Дочь: (Соколова) Софья Ивановна

Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1863 ст.

Сын: Соколов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1864 ст.

Дочь: (Соколова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1867 ст.

Дочь: (Соколова) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1870 ст.

Дочь: (Соколова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1874 ст.

Сын: Соколов Степан Иванович

Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1878 ст.

Дочь: (Соколова) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Соколова (Проскурякова) Агриппина Васильевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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