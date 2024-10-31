Соколов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения1802 или 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1802 или 1811 ст.
Младше Вассы на 3 года
Упоминание
1824 ст.
Исповедная роспись: 13 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.511 двор 208
Бракосочетание
Между 1826 и 1828 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Не 1828
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: (Соколова) Пелагея Георгиевна
Мать ребёнка: Соколова Анна Феоктистовна
Не 1828 (нет в МК)
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Соколов Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Соколова Анна Феоктистовна
Упоминание
30.03.1834 ст.
Ревизская сказка: 32 года. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.289 семья № 562
Рождение ребёнка
15.03.1837 ст.
Сын: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Соколова Анна Феоктистовна
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.80 л.147 запись № 17
Упоминание
?.04.1838 ст.
Исповедная роспись: 35 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2092 двор № 117.
Смерть
Неизвестно