Соколов Георгий Иванович 1802 или 1811 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколов Георгий Иванович

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1802 или 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 или 1811 ст.

Отец: Соколов Иван Парфенович

Мать: Соколова Прасковья Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Младше Вассы на 3 года
Упоминание
1824 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 13 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.511 двор 208
Бракосочетание
Между 1826 и 1828 ст.

Жена: Соколова Анна Феоктистовна

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Не 1828
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: (Соколова) Пелагея Георгиевна

Мать ребёнка: Соколова Анна Феоктистовна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Не 1828 (нет в МК)
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Соколов Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Феоктистовна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
30.03.1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: 32 года. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.289 семья № 562
Рождение ребёнка
15.03.1837 ст.

Сын: Соколов Иван Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Соколова Анна Феоктистовна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.80 л.147 запись № 17
Упоминание
?.04.1838 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 35 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2092 двор № 117.
Смерть
Неизвестно

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