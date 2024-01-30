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Старков Василий Логгинов

Место рождения

с. Ново-Платовское

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старков Евфимий Васильевич

Мать ребёнка: Старкова (Соколова) Мария Ивановна

Бракосочетание
06.11.1878 ст.

Жена: Старкова (Соколова) Мария Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ново-Платовского села крестьянин Василий Логгинов Старков, 27 лет, первым браком. Невесте 18 лет. Поручители - Карабольского села крестьяне: • по жениху: — Павел Филиппов Глазырин — Симеон и Федор Ила... Показать все
Смерть
Неизвестно
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

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