Старков Василий Логгинов
Место рожденияс. Ново-Платовское
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старков Евфимий Васильевич
Мать ребёнка: Старкова (Соколова) Мария Ивановна
Бракосочетание
06.11.1878 ст.
Ново-Платовского села крестьянин Василий Логгинов Старков, 27 лет, первым браком. Невесте 18 лет. Поручители - Карабольского села крестьяне: • по жениху: — Павел Филиппов Глазырин — Симеон и Федор Ила... Показать все
Смерть
Неизвестно