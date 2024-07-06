Старков Евфимий Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Старков Евфимий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

Дети

1897 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1913 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старков Василий Логгинов

Мать: Старкова (Соколова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Старкова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Старкова Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
27.06.1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкова Пелагея Степановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
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Рождение ребёнка
05.07.1911 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкова Пелагея Степановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1913 ст.

Сын: Старков Александр Ефимович

Мать ребёнка: Старкова Пелагея Степановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
По новому стилю: 08.11.1913 ОГАЧО: ф.И-226 (МК с.Карабальского за 1913) л.30 запись № 40
Смерть
Неизвестно

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