Старков Евфимий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Старкова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Старкова Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
27.06.1910 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старкова Пелагея Степановна
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Рождение ребёнка
05.07.1911 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старкова Пелагея Степановна
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Рождение ребёнка
18.11.1913 ст.
Сын: Старков Александр Ефимович
Мать ребёнка: Старкова Пелагея Степановна
По новому стилю: 08.11.1913 ОГАЧО: ф.И-226 (МК с.Карабальского за 1913) л.30 запись № 40
Смерть
Неизвестно