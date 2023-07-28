Васильченко Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения14.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1872
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1897
Дочь: Васильченко (Васильченко) Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Васильченко (Кривожихина) Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1900
Сын: Васильченко Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Васильченко (Кривожихина) Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
18.03.1906
Сын: Васильченко Трофим Алексеевич
Мать ребёнка: Васильченко (Кривожихина) Надежда Васильевна
Смерть
Неизвестно