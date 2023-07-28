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Васильченко Алексей Петрович

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1872

Отец: Васильченко Петр Федорович

Мать: Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко (Кривожихина) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
04.12.1897

Дочь: Васильченко (Васильченко) Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Васильченко (Кривожихина) Надежда Васильевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1900

Сын: Васильченко Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Васильченко (Кривожихина) Надежда Васильевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1906

Сын: Васильченко Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: Васильченко (Кривожихина) Надежда Васильевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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