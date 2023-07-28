Васильченко (Кривожихина) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1897
Дочь: Васильченко (Васильченко) Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Васильченко Алексей Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1900
Сын: Васильченко Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Васильченко Алексей Петрович
Рождение ребёнка
18.03.1906
Сын: Васильченко Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Васильченко Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно