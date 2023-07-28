Васильченко (Кривожихина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко (Кривожихина) Надежда Васильевна

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Алексей Петрович

Рождение ребёнка
04.12.1897

Дочь: Васильченко (Васильченко) Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Васильченко Алексей Петрович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1900

Сын: Васильченко Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Васильченко Алексей Петрович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1906

Сын: Васильченко Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Васильченко Алексей Петрович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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