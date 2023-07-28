Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Петр Федорович

Рождение ребёнка
14.09.1867

Дочь: Бассарабова (Васильченко) Вера Петровна

Отец ребёнка: Васильченко Петр Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.03.1872

Сын: Васильченко Алексей Петрович

Отец ребёнка: Васильченко Петр Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1874

Дочь: Васильченко (Васильченко) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Васильченко Петр Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.08.1876

Дочь: Васильченко (Васильченко) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Васильченко Петр Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1881

Сын: Васильченко Павел Петрович

Отец ребёнка: Васильченко Петр Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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