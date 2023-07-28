Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1867
Дочь: Бассарабова (Васильченко) Вера Петровна
Отец ребёнка: Васильченко Петр Федорович
Рождение ребёнка
14.03.1872
Сын: Васильченко Алексей Петрович
Отец ребёнка: Васильченко Петр Федорович
Рождение ребёнка
01.07.1874
Дочь: Васильченко (Васильченко) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Васильченко Петр Федорович
Рождение ребёнка
25.08.1876
Дочь: Васильченко (Васильченко) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Васильченко Петр Федорович
Рождение ребёнка
28.06.1881
Сын: Васильченко Павел Петрович
Отец ребёнка: Васильченко Петр Федорович
Смерть
Неизвестно