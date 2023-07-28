Васильченко Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения20.12.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1867
Дочь: Бассарабова (Васильченко) Вера Петровна
Мать ребёнка: Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
14.03.1872
Сын: Васильченко Алексей Петрович
Мать ребёнка: Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
01.07.1874
Дочь: Васильченко (Васильченко) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
25.08.1876
Дочь: Васильченко (Васильченко) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
28.06.1881
Сын: Васильченко Павел Петрович
Мать ребёнка: Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна
Смерть
Неизвестно