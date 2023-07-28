Васильченко Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильченко Петр Федорович

Васильченко Петр Федорович

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.12.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1844

Отец: Васильченко Федор Минаевич

Мать: Васильченко (Дормидехина) Александра Васильевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
14.09.1867

Дочь: Бассарабова (Васильченко) Вера Петровна

Мать ребёнка: Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.03.1872

Сын: Васильченко Алексей Петрович

Мать ребёнка: Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1874

Дочь: Васильченко (Васильченко) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.08.1876

Дочь: Васильченко (Васильченко) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1881

Сын: Васильченко Павел Петрович

Мать ребёнка: Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.