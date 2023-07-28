Васильченко Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения28.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1901
Дочь: Васильченко (Васильченко) Мария Павловна
Мать ребёнка: Васильченко (Незимова) Елена Степановна
Рождение ребёнка
20.12.1904
Сын: Васильченко Петр Павлович
Мать ребёнка: Васильченко (Незимова) Елена Степановна
Рождение ребёнка
13.12.1906
Дочь: Васильченко (Васильченко) Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Васильченко (Незимова) Елена Степановна
Смерть
Неизвестно