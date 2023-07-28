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Васильченко Павел Петрович

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

28.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1881

Отец: Васильченко Петр Федорович

Мать: Васильченко (Кравченко) Анастасия Трофимовна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко (Незимова) Елена Степановна

Рождение ребёнка
08.06.1901

Дочь: Васильченко (Васильченко) Мария Павловна

Мать ребёнка: Васильченко (Незимова) Елена Степановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1904

Сын: Васильченко Петр Павлович

Мать ребёнка: Васильченко (Незимова) Елена Степановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.12.1906

Дочь: Васильченко (Васильченко) Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Васильченко (Незимова) Елена Степановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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