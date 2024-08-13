Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737

Сын: Любутов Филипп Сафонович

Отец ребёнка: Любутов Сафон Герасимович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Любутов Тимофей Сафонович

Отец ребёнка: Любутов Сафон Герасимович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евдокия Сафоновна

Отец ребёнка: Любутов Сафон Герасимович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Любутов Семен Сафонович

Отец ребёнка: Любутов Сафон Герасимович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Любутов Трафим Сафонович

Отец ребёнка: Любутов Сафон Герасимович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Любутова) Матрена Сафоновна

Отец ребёнка: Любутов Сафон Герасимович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Любутова) Авдотья Сафоновна

Отец ребёнка: Любутов Сафон Герасимович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Любутова) Прасковья Сафоновна

Отец ребёнка: Любутов Сафон Герасимович

Смерть
1776

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