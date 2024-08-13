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Любутов Трафим Сафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Любутов Сафон Герасимович

Мать: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776

Сын: Любутов Афонасий Трафимович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Васса Михайловна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Любутов Флор Трафимович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Васса Михайловна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Любутова (Любутова) Настасья Трофимовна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Васса Михайловна

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