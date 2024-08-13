Любутов Трафим Сафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Любутов Афонасий Трафимович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Любутова (Любутова) Настасья Трофимовна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Васса Михайловна