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Любутов Филипп Сафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Любутов Сафон Герасимович

Мать: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757

Сын: Любутов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агафья Павловна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Любутова) Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агафья Павловна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Любутов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агафья Павловна

Смерть
1776

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