Любутов Филипп Сафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Любутов Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агафья Павловна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Любутова) Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агафья Павловна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Любутов Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агафья Павловна
Смерть
1776