Любутова (Любутова) Агафья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Любутов Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Любутов Филипп Сафонович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Любутова) Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Любутов Филипп Сафонович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Любутов Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Любутов Филипп Сафонович
Смерть
1773