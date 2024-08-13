Любутова (Любутова) Агафья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Агафья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1773

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757

Сын: Любутов Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Любутов Филипп Сафонович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Любутова) Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Любутов Филипп Сафонович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Любутов Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Любутов Филипп Сафонович

Смерть
1773

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