Любутов Григорий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Наталья Дарофеевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Любутов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Наталья Дарофеевна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Наталья Дарофеевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Любутов (Любутов) Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Наталья Дарофеевна