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Любутов Григорий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Любутов Филипп Сафонович

Мать: Любутова (Любутова) Агафья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792

Сын: Любутов Фома Григорьевич

Мать ребёнка: Наталья Дарофеевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Любутов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Наталья Дарофеевна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Любутов Фрол Григорьевич

Мать ребёнка: Наталья Дарофеевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Любутов (Любутов) Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Наталья Дарофеевна

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