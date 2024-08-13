Наталья Дарофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Любутов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Любутов Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Любутов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Любутов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Любутов (Любутов) Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Любутов Григорий Филиппович