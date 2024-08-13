Наталья Дарофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Дарофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792

Сын: Любутов Фома Григорьевич

Отец ребёнка: Любутов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Любутов Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Любутов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Любутов Фрол Григорьевич

Отец ребёнка: Любутов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Любутов (Любутов) Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Любутов Григорий Филиппович

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