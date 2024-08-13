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Любутов Фома Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Любутов Григорий Филиппович

Мать: Наталья Дарофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Сын: Любутов Петр Фомич

Мать ребёнка: Христина Минаевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Любутов (Любутов) Елена Фоминична

Мать ребёнка: Христина Минаевна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Любутов (Любутов) Ирина Фоминична

Мать ребёнка: Христина Минаевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Любутов Василий Фомич

Мать ребёнка: Христина Минаевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Любутова) Васса Фоминична

Мать ребёнка: Христина Минаевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Любутов Тимофей Фомич

Мать ребёнка: Христина Минаевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Любутов Иван Фомич

Мать ребёнка: Христина Минаевна

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