Любутов Фома Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Любутов Григорий Филиппович
Мать: Наталья Дарофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Любутов Петр Фомич
Мать ребёнка: Христина Минаевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Любутов (Любутов) Елена Фоминична
Мать ребёнка: Христина Минаевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Любутов (Любутов) Ирина Фоминична
Мать ребёнка: Христина Минаевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Христина Минаевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Любутова) Васса Фоминична
Мать ребёнка: Христина Минаевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Христина Минаевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Любутов Иван Фомич
Мать ребёнка: Христина Минаевна