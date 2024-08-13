Любутов Сафон Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Любутов Тимофей Сафонович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евдокия Сафоновна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Любутова) Матрена Сафоновна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Любутова) Авдотья Сафоновна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Любутова) Прасковья Сафоновна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна
Смерть
1785