Любутов Сафон Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутов Сафон Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737

Сын: Любутов Филипп Сафонович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Любутов Тимофей Сафонович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евдокия Сафоновна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Любутов Трафим Сафонович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Любутов Семен Сафонович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Любутова) Матрена Сафоновна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Любутова) Авдотья Сафоновна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Любутова) Прасковья Сафоновна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна

Смерть
1785

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