Любутов Тимофей Сафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Любутова) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Любутов Аксентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Любутова (Любутова) Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна
Смерть
1786