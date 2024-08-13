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Любутов Тимофей Сафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Любутов Сафон Герасимович

Мать: Любутова (Любутова) Афимья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Любутова) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Любутов Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Любутов Аксентий Тимофеевич

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Любутов Клим Тимофеевич

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Любутова (Любутова) Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Любутов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марфа Ларионовна

Смерть
1786

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