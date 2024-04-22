Гудович (Романовская) Лидия (Леокадия) Фелициановна (Феликсовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудович (Романовская) Лидия (Леокадия) Фелициановна (Феликсовна)

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Место рождения

Гайдуковка, Минский район, Минская область

Дата рождения

20.02.1895

Дата смерти

24.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1895

Отец: Романовский Фелициан Михайлович (?)

Мать: Романовская Октавия Кондратьевна

Гайдуковка, Минский район, Минская область
Бракосочетание
20.02.1910

Муж: Гудович Иосиф (Юзеф) Филицианович

Радошковичи, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.06.1914

Дочь: Ракович Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Гудович Иосиф (Юзеф) Филицианович

Рождение ребёнка
09.05.1919

Сын: Гудович Франц Иосифович

Отец ребёнка: Гудович Иосиф (Юзеф) Филицианович

Смерть
24.03.1977
Минск, Минск
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