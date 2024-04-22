Гудович (Романовская) Лидия (Леокадия) Фелициановна (Феликсовна)
Место рождения
Дата рождения20.02.1895
Дата смерти24.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1895
Бракосочетание
20.02.1910
Радошковичи, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.06.1914
Дочь: Ракович Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Гудович Иосиф (Юзеф) Филицианович
Рождение ребёнка
09.05.1919
Отец ребёнка: Гудович Иосиф (Юзеф) Филицианович
Смерть
24.03.1977
Минск, Минск