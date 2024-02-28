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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Безуездный город Радошковичи. Реки Вязынка и Гуйка. Наличное население по данным первой переписи — 2615 чел. (1251 м., 1364 ж.), а по сведениям Губернскаго Статистическаг Показать все
Радошковичи, ферма (Жиркевич), р. Вязынка, жит. 13 (9 м. 4 ж.), дес. 294, у. гор. 52 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 32 в., ст. ж. д. Радошковичи 9 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Радошковичи5518
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Радошковичи1472