городской посёлок Радошковичи, городской посёлок Радошковичи, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Радошковичи

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд
Безуездный город Радошковичи. Реки Вязынка и Гуйка. Наличное население по данным первой переписи — 2615 чел. (1251 м., 1364 ж.), а по сведениям Губернскаго Статистическаг Показать все
Вилейский уезд, Радошковская волость
Радошковичи, ферма (Жиркевич), р. Вязынка, жит. 13 (9 м. 4 ж.), дес. 294, у. гор. 52 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 32 в., ст. ж. д. Радошковичи 9 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район
гп Радошковичи5518

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район
гп Радошковичи1472
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