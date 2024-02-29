Романовская (Врублевская) Октавия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти10.02.1953
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Врублевский Кондратий
Сын: Романовский Юлиан (Юльян) Фелицианович (Феликсович)
Отец ребёнка: Романовский Фелициан Михайлович (?)
Дочь: Гудович Лидия (Леокадия) Фелициановна (Феликсовна)
Отец ребёнка: Романовский Фелициан Михайлович (?)
Сын: Романовский Иосиф (Осип) Фелицианович (Феликсович)
Отец ребёнка: Романовский Фелициан Михайлович (?)
Дочь: Камилия Фелициановна
Отец ребёнка: Романовский Фелициан Михайлович (?)
Сын: Романовский Антоний Фелицианович
Отец ребёнка: Романовский Фелициан Михайлович (?)
Дочь: Франциска Фелициановна
Отец ребёнка: Романовский Фелициан Михайлович (?)
Сын: Романовский Константин Фелицианович
Отец ребёнка: Романовский Фелициан Михайлович (?)
Дочь: Немцевич Мария Фелициановна
Отец ребёнка: Романовский Фелициан Михайлович (?)