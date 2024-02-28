Населенное место

Гайдуковка, ур. (Жиркевич), р. Гайдуковка, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 36, у. гор. 65 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 45 в., ст. ж. д. Алехновичи 21 в.