Романовский Юлиан (Юльян) Фелицианович (Феликсович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовский Юлиан (Юльян) Фелицианович (Феликсович)

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Место рождения

д. Дигноревка, Заславльского р-на, Минской обл

Дата рождения

1884

Дата смерти

03.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Романовский Фелициан Михайлович (?)

Мать: Романовская Октавия Кондратьевна

д. Дигноревка, Заславльского р-на, Минской обл
Бракосочетание
Около 1915

Жена: Романовская Леокадия Доминиковна

Работа или профессия
Неизвестно
механик МТС
Образование
Неизвестно
начальное
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.1938
г. Борисов, Брестская обл., Беларусь
Причина смерти: Расстрел
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