Романовский Юлиан (Юльян) Фелицианович (Феликсович)
Место рожденияд. Дигноревка, Заславльского р-на, Минской обл
Дата рождения1884
Дата смерти03.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
д. Дигноревка, Заславльского р-на, Минской обл
Бракосочетание
Около 1915
Работа или профессия
Неизвестно
механик МТС
Образование
Неизвестно
начальное
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.1938
г. Борисов, Брестская обл., Беларусь
Причина смерти: Расстрел