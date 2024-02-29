Романовская (Луцевич) Леокадия Доминиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовская (Луцевич) Леокадия Доминиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1890

Дата смерти

18.12.1970

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1890

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1915

Муж: Романовский Юлиан (Юльян) Фелицианович (Феликсович)

Смерть
18.12.1970
г. Минск, Беларусь
Похороны
Неизвестно
г. Минск, Беларусь (восточное кладбище)
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