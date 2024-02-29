Романовская (Луцевич) Леокадия Доминиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1890
Дата смерти18.12.1970
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1890
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1915
Смерть
18.12.1970
г. Минск, Беларусь
Похороны
Неизвестно
г. Минск, Беларусь (восточное кладбище)