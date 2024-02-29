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Романовский Фелициан Михайлович (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Романовский Михаил (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Романовский Юлиан (Юльян) Фелицианович (Феликсович)

Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна

д. Дигноревка, Заславльского р-на, Минской обл
Рождение ребёнка
20.02.1895

Дочь: Гудович Лидия (Леокадия) Фелициановна (Феликсовна)

Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна

Гайдуковка, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.12.1897

Сын: Романовский Иосиф (Осип) Фелицианович (Феликсович)

Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна

Гайдуковка, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.05.1900

Дочь: Камилия Фелициановна

Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна

Гайдуковка, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.03.1902

Сын: Романовский Антоний Фелицианович

Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна

Гайдуковка, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.08.1904

Дочь: Франциска Фелициановна

Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна

Гайдуковка, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.04.1907

Сын: Романовский Константин Фелицианович

Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна

Гайдуковка, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.05.1910

Дочь: Немцевич Мария Фелициановна

Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна

Гайдуковка, Минский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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