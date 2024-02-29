Романовский Фелициан Михайлович (?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Романовский Михаил (?)
Рождение ребёнка
1884
Сын: Романовский Юлиан (Юльян) Фелицианович (Феликсович)
Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна
д. Дигноревка, Заславльского р-на, Минской обл
Рождение ребёнка
20.02.1895
Дочь: Гудович Лидия (Леокадия) Фелициановна (Феликсовна)
Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна
Рождение ребёнка
26.12.1897
Сын: Романовский Иосиф (Осип) Фелицианович (Феликсович)
Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна
Рождение ребёнка
04.05.1900
Дочь: Камилия Фелициановна
Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна
Рождение ребёнка
04.03.1902
Сын: Романовский Антоний Фелицианович
Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна
Рождение ребёнка
08.08.1904
Дочь: Франциска Фелициановна
Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна
Рождение ребёнка
01.04.1907
Сын: Романовский Константин Фелицианович
Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна
Рождение ребёнка
03.05.1910
Дочь: Немцевич Мария Фелициановна
Мать ребёнка: Романовская Октавия Кондратьевна
Смерть
Неизвестно