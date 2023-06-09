Глушко Федор Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Глушко Емельян Иванович
Мать: Глушко Химка Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1919
Мать ребёнка: Глушко (Ворона) Акулина Архиповна
Рождение ребёнка
14.07.1921
Мать ребёнка: Глушко (Ворона) Акулина Архиповна
Рождение ребёнка
23.02.1924
Мать ребёнка: Глушко (Ворона) Акулина Архиповна
Рождение ребёнка
07.11.1927
Дочь: Панченко (Глушко) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Глушко (Ворона) Акулина Архиповна
Смерть
1962