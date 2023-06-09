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Глушко Федор Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Глушко Емельян Иванович

Мать: Глушко Химка Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушко (Ворона) Акулина Архиповна

Рождение ребёнка
28.10.1919

Сын: Глушко Михаил Федорович

Мать ребёнка: Глушко (Ворона) Акулина Архиповна

Рождение ребёнка
14.07.1921

Сын: Глушко Иван Федорович

Мать ребёнка: Глушко (Ворона) Акулина Архиповна

Рождение ребёнка
23.02.1924

Сын: Глушко Степан Федорович

Мать ребёнка: Глушко (Ворона) Акулина Архиповна

Рождение ребёнка
07.11.1927

Дочь: Панченко (Глушко) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Глушко (Ворона) Акулина Архиповна

Смерть
1962

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